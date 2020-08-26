iPhone 12 Pro Max'in görüntüleri sızdırıldı

Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 12 Pro Max, kamera, ekran ve batarya gibi özellikleriyle birlikte yeni sızıntı ile görüntülendi.





Sızıntıya göre telefon, dinamik 120 Hz yenileme hızlı 6,7 inçlik bir ekranla gelecek.





iPhone 12 Pro Max’in ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda karşımıza 6,7 inç boyutunda 2778 x 1284 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz dinamik yenileme hızına sahip bir ekran çıkıyor. OLED ekranın aynı zamanda 458 ppi ve ekrana basma uzunluğunu algılayabilen Haptic Touch özelliği bulunacak.





Telefonun 120 Hz’lik dinamik yenileme hızı, istenildiği durumlarda 60 Hz’e düşürülebilecek. Bu sayede tek şarjla daha uzun bir kullanım sağlanabilecek.













Apple’ın yeni amiral gemisinde kaç mAh batarya olacağı bilinmiyor, ancak hem kablo hem de kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı biliniyor. 20 W hızlı şarj özelliğini destekleyecek iPhone 12 Pro Max’in buna rağmen hızlı şarj için bir adaptöre sahip olmayacağı gelen bilgiler arasında. Yani telefonu hızlı şarj teknolojisiyle kullanmak isteyenlerin adaptör için ekstra ücret ödemeleri gerekecek.













Apple, yeni amiral gemisinde kameraya da fazlasıyla önem veriyormuş gibi görünüyor. LiDAR tarayıcısına sahip olduğu gözlemlenen iPhone 12 Pro Max’in bu sayede otomatik odaklamasının çok daha iyi olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte telefonun 4K çözünürlükte 120 / 240 FPS ağır çekim videolar çekebileceğini söyleyebiliriz. LiDAR tarayıcı sayesinde gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma gibi özellikleri bünyesinde barındıracak iPhone 12 Pro Max’in tüm bu bileşenler göz önüne alındığında kamera performansında kullanıcılarını memnun edeceği düşünülüyor.





iPhone 12 Pro Max hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan görsellerde tasarım detaylarını da görmüş olduk. Telefonun önceki serilerde olduğu gibi büyük bir çentikle geldiği görülürken yan çerçevelerin de geniş olduğu gözlemleniyor.