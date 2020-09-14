iPhone 12'den bir görüntü daha sızdı

Etkinliğe saatler kala iPhone 12 ile ilgili son sızıntı da geldi. iPhone 12 Pro'ya ait olduğu söylenen gövde, internette bir videoda "incelendi", telefonun bazı ayrıntıları hakkında ipucu verdi!







CHIP'in haberine göre iPhone 12'nin bu seneki çıkışı biraz gecikeceğinden sızıntılar için daha uzun bir zaman olacak. Şimdi ise karşımızda iPhone 12'nin arka kapağının bir "ön incelemesini" yapan video var.





Paylaşılan videoda en çok dikkat çeken ayrıntı, telefona yeni artırılmış gerçeklik yetenekleri ekleyecek olan LiDAR tarayıcısı. Bunun yanında telefonun biraz daha düz bir tasarıma sahip olduğu ve bu açıdan iPhone 4'e yaklaştığı dikkat çekiyor.





Gösterilen parçanın paslanmaz çelik ve mat camdan oluşması, önceki söylentilerle uyum içerisinde.





Apple'ın bu sene dört iPhone birden tanıtması bekleniyor. Yükselen fiyat sırasıyla bu cihazların 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone Pro Max.