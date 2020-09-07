iPhone 12'nin tanıtım tarihi tarih verildi

Shift Delete'in haberine göre, şimdi de modellerin işlemcileri için yapılacak tedarikin geç olacağından dolayı çıkış tarihinin ileri bir tarihe alındığı ifade ediliyor.







Geçtiğimiz günlerde de iPhone 12 ailesinin sahip olacağı bazı özellikler ve fiyata dair bilgiler kendisini göstermişti.Ancak her gelen haberde modelin çıkış tarihinin ertelendiğine dair bilgiler ağırlık kazandı.





Öte yandan YouTuber Jon Prosser, Apple'ın 8 Eylül Salı günü bir etkinlik düzenleyeceğini öne sürdü.Prosser'a göre bu etkinlik, Apple'ın yeni ürünlerini duyuracağı bir lansman olacak.





Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre etkinlik, sadece lansmanın duyurusu olacak.





Bilindiği üzere Apple, modellerinin üretimi için tedarikçi firmalarla çalışmalar yapıyor. Bu tedarikçilerden biri olan Broadcom da üretimlerinin sekteye uğradığını bildirdi. Bu nedenle de yapılacak teslimatların 2020 sonunda yapılabileceğini belirtti. Bu da yeni modelin çıkışı için 3-4 aylık gecikme olduğu anlamına geliyor.





iPhone 12 çıkış tarihi için erteleme kararına neden olan Broadcom, iPhone modellerinin Wi-Fi ve Bluetooth donanımı için üretim yapıyor. Bu da modeller için en önemli parçaların gecikmesi anlamına geliyor.





Apple tarafından tanıtımın ne zaman yapılacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor. Konu hakkında çok fazla sızıntı ve iddianın ortaya çıkmasıyla da gelen haberlere güvensizlik oluşmaya başladı.





Yeni cihazlar iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak kullanıcılarla buluşacak.