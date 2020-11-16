iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi netleşti

Donanım Haber'in aktardığına göre, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları ise henüz bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.







Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri Türkiye'ye epey geç bir tarihte geliyor.





iPhone 12 modelleri Türkiye'de satışa sunulduğunda Amazon üzerinden de hızlı kargoyla satın alınabilir olacak.