Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi netleşti /16 Kasım 2020 19:17

iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi netleşti

Apple, 13 Ekim tarihinde tanıttığı yeni iPhone modellerini sonunda Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

SHABER3.COM

Donanım Haber'in aktardığına göre, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları ise henüz bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri Türkiye'ye epey geç bir tarihte geliyor.

iPhone 12 modelleri Türkiye'de satışa sunulduğunda Amazon üzerinden de hızlı kargoyla satın alınabilir olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi netleşti Sonraki Haber >>

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:23