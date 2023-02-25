Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 15’in özel renkleri sızdırıldı /25 Şubat 2023 13:23

iPhone 15’in özel renkleri sızdırıldı

Apple’ın yeni telefonu iPhone 15’in çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte telefon ile bilgiler de artmaya başladı. Telefonun renk seçenekleri ve özel rengi sızdırıldı. IPhone 15’in özel rengi koyu kırmızı olacak.

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Apple, yeni cihazı iPhone 15’i tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım tarihi yakınlaştıkça telefon ile ilgili daha çok bilgi ortaya çıkmaya başladı. iPhone 15 Pro’nun geçtiğimiz haftalarda daha ince çerçeveye, yuvarlak kenara ve USB-C destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise telefonun renk seçenekleri ve özel rengi ortaya çıktı. Her yıl düzenli olarak sadece iPhone’ların Pro versiyonlarında bulunan renk seçeneği bu yıl 9to5Mac’in bilgilerine göre koyu kırmızı olarak tercih edilmiş. Renk kodu ise #410D0D olarak belirtildi. 

Apple geçtiğimiz sene iPhone 14 Pro’da özel renk olarak koyu mor seçeneğini tercih etmişti. IPhone 15’in diğer renk seçeneklerinin ise siyah, beyaz, gümüş, açık mavi ve pembe olacağı söyleniyor. Pembe versiyon için renk kodunun #CE3B6C, açık mavi için ise renk kodu #0DB1E2 olarak belirtildi.
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