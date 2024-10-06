Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 16 sahiplerine kötü haber! /06 Ekim 2024 13:04

iPhone 16 sahiplerine kötü haber!

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 ve 16 Pro için olumsuz haberler gündeme gelmeye başladı. Daha hızlı şarj ve pil kapasitesi ile piyasaya sürülen iPhone 16 serisi için tüm modellerinin 45W şarj desteklediği bilgisine yer verilmişti ancak 2 model şarj hızıyla sınıfta kaldı.

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Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 16 serisiyle ilgili kullanıcıları üzecek bir gelişme gelişme yaşandı. Yapılan testlere göre, iPhone 16 ve 16 Pro'nun belirtilen 45W şarj hızı yanıltıcı olabileceği ortaya çıktı.

45W ŞARJ HIZI GERÇEĞİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerini daha hızlı şarj ve artırılmış pil kapasitesi ile tanıttı. Ancak lansmanda ayrıntılı rakamlar paylaşılmamıştı. Son zamanlarda, "tüm iPhone 16 modellerinin 45W şarj desteklediği" bilgisi verildi fakat bu rakam, yapılan testlerle doğrulanamadı. Yeni testlere göre, iPhone 16 ve 16 Pro, şarj hızında 31W'ı geçemiyor.

ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testlerde, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızıyla ilgili sonuçlar oldukça hayal kırıklığı yarattı. Testlerde, telefonun E-marker çipine sahip olmadığı belirtildi. E-marker çipi, USB Type-C kablolarında güç ve veri iletimini yöneten bir denetleyici işlevi görüyor ve özellikle USB-PD şarj cihazlarında kullanılıyor.

iPhone 16 Pro Max, resmi 140W şarj cihazı ve kutuda gelen orijinal kablo ile yalnızca 30,19W hızında şarj olurken, üçüncü taraf şarj cihazlarında bu değer 31,86W olarak ölçüldü. Bu durum, daha önce iddia edilen 45W şarj hızının çok altında kalıyor. Dolayısıyla, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızının yaklaşık 30W ile sabitlendiği söylenebilir.
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