iPhone 17 alabilmek için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekir?





EN DÜŞÜK SÜRE AVRUPA’DA

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro (256 GB), ülkeler arasındaki gelir farklarını ortaya koydu. “iPhone Affordability Index 2025” çalışmasına göre Türkiye, cihazı satın almak için gereken iş günü sayısında dünyada dördüncü sırada yer aldı.Listede 33 ülke arasında Hindistan 160 gün ile ilk sırada, Filipinler 101 gün ile ikinci sırada bulunurken, Türkiye 89 gün ile dördüncü sırada geldi. Onları Vietnam 99 gün, Brezilya 77 gün, Tayland 61 gün, Malezya 45 gün, Şili 32 gün, Macaristan 27 gün, Portekiz 27 gün, Polonya 24 gün ve Çekya 17 gün izledi.Karar’ın haberine göre, Avrupa ülkeleri arasında süreler daha düşük. İspanya 9 gün, BAE, İtalya, Singapur, Yeni Zelanda 8 gün, Birleşik Krallık 7 gün, İsveç ve Fransa 6 gün, Kanada, Almanya, İrlanda, Finlandiya, Avusturya, Avustralya 5 gün, Norveç, Hollanda, Danimarka, Belçika 4 gün seviyesinde.En kısa süreler ise ABD 4 gün, İsviçre 3 gün ve Lüksemburg 3 gün olarak belirlendi. Küresel ortalamada ise iPhone 17 Pro’ya sahip olmak için 26 gün çalışmak yeterli oluyor.Fiyat listesine göre iPhone 17’nin 256 GB modeli 77 bin 999 TL, iPhone 17 Air 256 GB 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro 256 GB 107 bin 999 TL ve iPhone 17 Pro Max 256 GB 119 bin 999 TL olarak satışa sunuldu.