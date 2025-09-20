iPhone 17’lerde “çizik” krizi: Peş peşe şikâyet yağıyor





ÇİZİK ŞİKÂYETLERİ PEŞ PEŞE





ALÜMİNYUM GÖVDE TARTIŞMASI





AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI…

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi, piyasaya çıkmasının ardından çizilme şikâyetleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde, kamera çıkıntısı altındaki alüminyum gövdede kolayca çizikler oluştuğu belirtildi. Bu sorunun, yeni modellerde kullanılan anodize alüminyumdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.Apple’ın tanıttığı iPhone 17 serisinin en dikkat çeken modelleri arasında, hafifliğiyle öne çıkan iPhone Air ve 2 TB depolama kapasitesi sunan iPhone 17 Pro Max yer aldı. Cihazların fiyatı 799 dolardan başlayıp 1.099 dolara kadar yükselirken, ek donanım tercihleri ise maliyeti daha da artırıyor.Telefonların piyasaya sürülmesinin hemen ardından sosyal medyada kullanıcılar, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kamera çıkıntısının altında kolayca çizik oluştuğunu bildirdi. Dubai’de bir kullanıcı, baktığı tüm Pro modellerinde aynı çiziklerin bulunduğunu söyledi.Bloomberg’in haberine göre, New York, Hong Kong, Şanghay ve Londra’daki Apple mağazalarında sergilenen “derin mavi” iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazlarında yalnızca birkaç saat içinde gözle görülür çizikler oluştu. Ayrıca siyah iPhone Air modellerinin de çizilmeye yatkın olduğu gözlendi.Uzmanlara göre bu durum, Apple’ın yeni cihazlarda kullandığı alüminyum gövdeden kaynaklanıyor. 9to5Mac’in aktardığına göre, anodize alüminyumun altında parlak gümüş renkli metal bulunuyor. Bu da küçük çiziklerin bile çıplak gözle daha belirgin görünmesine yol açıyor.Buna karşın alüminyum gövdenin bazı avantajları da var. Daha önce kullanılan titanyum ve cam yüzeylere kıyasla çatlama ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olduğu, ayrıca ısı dağılımını daha iyi sağladığı belirtiliyor.Sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açan çizilme sorunu, bazı analistler tarafından abartılı bulunuyor. D.A. Davidson & Co.’dan Gil Luria, “Yeni iPhone lansmanları her zaman tasarım ve malzeme değişikliklerine dair kaygılarla gelir. Bu sorun geniş çaplı olsa bile Apple bunu düzeltebilir, etkisi kısa vadeli olur” dedi. Wedbush Securities’ten Dan Ives ise çizilme konusunu “fazlasıyla abartılmış” olarak nitelendirdi ve iPhone 17’yi “olağanüstü bir ürün” olarak değerlendirdi.Birçok kullanıcı ise bu sorunun basit bir telefon kılıfı ile çözülebileceğini belirtiyor.