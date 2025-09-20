Samanyolu Haber /Gündem / iPhone 17’lerde “çizik” krizi: Peş peşe şikâyet yağıyor /20 Eylül 2025 22:34

iPhone 17’lerde “çizik” krizi: Peş peşe şikâyet yağıyor

Telefonların piyasaya sürülmesinin hemen ardından kullanıcılar, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kamera çıkıntısının altında kolayca çizik oluştuğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi, piyasaya çıkmasının ardından çizilme şikâyetleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde, kamera çıkıntısı altındaki alüminyum gövdede kolayca çizikler oluştuğu belirtildi. Bu sorunun, yeni modellerde kullanılan anodize alüminyumdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Apple’ın tanıttığı iPhone 17 serisinin en dikkat çeken modelleri arasında, hafifliğiyle öne çıkan iPhone Air ve 2 TB depolama kapasitesi sunan iPhone 17 Pro Max yer aldı. Cihazların fiyatı 799 dolardan başlayıp 1.099 dolara kadar yükselirken, ek donanım tercihleri ise maliyeti daha da artırıyor.

ÇİZİK ŞİKÂYETLERİ PEŞ PEŞE

Telefonların piyasaya sürülmesinin hemen ardından sosyal medyada kullanıcılar, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kamera çıkıntısının altında kolayca çizik oluştuğunu bildirdi. Dubai’de bir kullanıcı, baktığı tüm Pro modellerinde aynı çiziklerin bulunduğunu söyledi.

Bloomberg’in haberine göre, New York, Hong Kong, Şanghay ve Londra’daki Apple mağazalarında sergilenen “derin mavi” iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazlarında yalnızca birkaç saat içinde gözle görülür çizikler oluştu. Ayrıca siyah iPhone Air modellerinin de çizilmeye yatkın olduğu gözlendi.

ALÜMİNYUM GÖVDE TARTIŞMASI

Uzmanlara göre bu durum, Apple’ın yeni cihazlarda kullandığı alüminyum gövdeden kaynaklanıyor. 9to5Mac’in aktardığına göre, anodize alüminyumun altında parlak gümüş renkli metal bulunuyor. Bu da küçük çiziklerin bile çıplak gözle daha belirgin görünmesine yol açıyor.

AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI…

Buna karşın alüminyum gövdenin bazı avantajları da var. Daha önce kullanılan titanyum ve cam yüzeylere kıyasla çatlama ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olduğu, ayrıca ısı dağılımını daha iyi sağladığı belirtiliyor.

APPLE BUNU DÜZELTEBİLİR Mİ?

Sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açan çizilme sorunu, bazı analistler tarafından abartılı bulunuyor. D.A. Davidson & Co.’dan Gil Luria, “Yeni iPhone lansmanları her zaman tasarım ve malzeme değişikliklerine dair kaygılarla gelir. Bu sorun geniş çaplı olsa bile Apple bunu düzeltebilir, etkisi kısa vadeli olur” dedi. Wedbush Securities’ten Dan Ives ise çizilme konusunu “fazlasıyla abartılmış” olarak nitelendirdi ve iPhone 17’yi “olağanüstü bir ürün” olarak değerlendirdi.

Birçok kullanıcı ise bu sorunun basit bir telefon kılıfı ile çözülebileceğini belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone 17’lerde “çizik” krizi: Peş peşe şikâyet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:34