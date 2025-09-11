iPhone 17 modellerinin Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı!

Apple, yeni nesil akıllı telefonlarını, saatlerini ve kulaklıklarını tanıttı. Şirketin en ince telefonu olan “iPhone Air”ın da dahil olduğu iPhone 17 serisi, 19 Eylül’de piyasaya sürülecek. Yeni modellerin Türkiye satış fiyatları, 77 bin 999 TL’den başlayıp 168 bin 999 TL’ye kadar çıkacak.





ABD’li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 17, yeni akıllı saati Apple Watch Series 11 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3’ü tanıttı.





Başlangıç fiyatı iPhone 17 için 799 dolar, iPhone Air için 999 dolar, iPhone 17 Pro için 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max için 1199 dolar olacak.





Apple’ın tanıttığı yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye’nin de olduğu 60’tan fazla ülkede cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek.





19 EYLÜL’DE PİYASAYA SÜRÜLECEK





Şirketin ürünleri 19 Eylül’de satışa sunulacak.





iPhone 17 serisinin ABD satış fiyatları şöyle:





iPhone 17: 799 dolar (Yaklaşık 33 bin lira)

iPhone 17 Air: 999 dolar (Yaklaşık 41 bin 200 lira)

iPhone 17 Pro: 1,099 dolar (Yaklaşık 45 bin 300 lira)

iPhone 17 Pro Max: 1,199 dolar (Yaklaşık 49 bin 500 lira)





iPhone 17 serisinin Türkiye satış fiyatları ise şöyle:





iPhone 17: 77 bin 999 lira.

iPhone 17 Air: 97 bin 999 lira.

iPhone 17 Pro: 107 bin 999 ila 131 bin 999 lira.

iPhone 17 Pro Max: 119 bin 999 ila 168 bin 999 lira.

Türkiye’de IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL olarak uygulanıyor.





APPLE, PRO MODELİNE 100 DOLAR ZAM YAPTI





Şirket bu yılki Pro akıllı telefon modelini daha fazla dahili depolama alanıyla birlikte çıkarırken, söz konusu modelin satış fiyatının 1099 dolardan başlaması dikkati çekti.





Tarifeler ve diğer jeopolitik zorluklar nedeniyle Apple’ın bugün tanıttığı ürünlerin fiyatında artış bekleniyordu. Şirket, geçen yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 16 Pro’yu 999 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürmüştü.





Yeni tanıttığı saatler ve kulaklık için başlangıç fiyatını değiştirmeyen Apple, Plus akıllı telefonunun üretimini de durdurdu.