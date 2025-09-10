iPhone 17 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple, iPhone 17 serisini resmen tanıttı. ABD satış fiyatları açıklanan seride, gelecek yıl çıkması beklenen katlanabilir modele öncülük edebilecek iPhone 17 Air modeli de yer alıyor. Apple CEO’su Tim Cook, iPhone 17’nin önceki modellere göre daha dayanıklı olduğunu ve standart modellerde de 120Hz yenileme hızı ile geleceğini belirtti. Yeni seride 6.3 inç ekran ve iPhone 16’ya göre 8 saat daha uzun ekran süresi sunuluyor. Standart iPhone 17, Pro modellere yakın özelliklerle geliyor ve kamera sisteminde 48MP Ultra Geniş Kamera ile 12MP 1x Macro sensörler bulunuyor.





İPHONE 17 AİR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Apple, önceki Plus modelleri yerine yeni Air modelini tanıttı. İnce yapısıyla dikkat çeken iPhone 17 Air, 6.5 inç ekran, yüzde 30 azaltılmış enerji kullanımı ve 48MP kamerasıyla geliyor. Model, dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak ve sadece eSIM desteği ile çalışacak.





Apple’ın en pahalı modeli olan iPhone 17 Pro, buharlı soğutma sistemi ve alüminyum kasa ile öne çıkıyor. iPhone 16 Pro’ya göre yüzde 40 daha verimli bir performans sunan cihaz, uzun pil ömrü ve yeni kamera sistemi ile geliyor: 48MP Fusion Ultra Wide, 48MP Telephoto ve 48MP Fusion Ana kamera ve 8x optik zoom bulunuyor.





FİYAT FARKI TEPKİ ÇEKTİ

iPhone 17: 799 dolar (Türkiye: 77.999 – 89.999 TL)





iPhone 17 Air: 999 dolar (Türkiye: 97.999 – 121.999 TL)





iPhone 17 Pro: 1.099 dolar (Türkiye: 107.999 – 168.999 TL)





Türkiye’de ön siparişler 12 Eylül, satışlar ise 19 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu arada iPhone 17, ABD’de 799 dolara (yaklaşık 33 bin TL) satışa sunulurken Türkiye’de fiyatının 90 bin liraya dayanması dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcılar, yüksek fiyatlara tepki gösterdi.





DİĞER ÜRÜNLER DE TANITILDI

Etkinlikte ayrıca yeni nesil AirPods Pro ve Apple Watch 11 serisi de tanıtıldı.





AirPods Pro: Aktif gürültü engelleme, canlı tercüme özelliği, kalp atışı ve egzersiz takibi. Fiyat: 249 dolar.





Apple Watch 11: 5G desteği, safir cam, kan basıncı ve hipertansiyon uyarısı, 24 saate kadar kullanım. Fiyat: 399 dolar.





Apple Watch SE 3: Hızlı şarj (15 dakikada 8 saat kullanım). Fiyat: 259 dolar.





Apple Watch Ultra: Always-On Display, uydu bağlantısı, 48 saat pil ömrü. Fiyat: 799 dolar.