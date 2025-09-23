Samanyolu Haber /Gündem / iPhone 17'nin en pahalı satıldığı 15 ülke belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! /23 Eylül 2025 14:23

Dünyada iPhone 17’nin en pahalı satıldığı ülkeler açıklandı. Vergi ve döviz farkları fiyatları zirveye çıkarırken, Türkiye’nin listede kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, bazı ülkelerde adeta cep yakıyor. Apple’ın resmi internet sitesinde yer alan fiyatlar ve global piyasa analizlerine göre, cihazın en pahalı satıldığı ilk 15 ülke belli oldu. Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı.

VERGİLER VE DÖVİZ KURU FARKI BELİRLEYİCİ
Dünya genelinde iPhone 17 fiyatlarının ciddi farklılık göstermesinin en büyük nedeni yüksek vergiler, ithalat maliyetleri ve döviz kuru farkları... KDV, gümrük vergileri ve yerel politikalar, telefon fiyatlarının ülkeden ülkeye değişmesinde kritik rol oynuyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere gibi ülkelerde iPhone 17 daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulurken; bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. Bu durum, tüketicilerin alım gücü ve ülkelerin ekonomik politikalarıyla doğrudan bağlantılı.

TÜRKİYE’NİN DURUMU
Listede Türkiye’nin de yer alıp almadığı merak konusu oldu. Uzmanlar, vergi yükü ve döviz kuru nedeniyle Türkiye’de iPhone fiyatlarının genellikle dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor.

İŞTE EN PAHALI iPHONE 17 SATAN ÜLKELER
15. United States: 1,199
14. Japan: 1,320
13. UAE: 1,388
12. China: 1,405
11. South Korea: 1,429
10. Australia: 1,460
9. Switzerland: 1,505
8. Saudi Arabia: 1,519
7. United Kingdom: 1,624
6. Mexico: 1,681
5. Germany: 1,700
4. India: 1,700
3. France: 1,735
2. Brazil: 2,340
1. Türkiye: 2,899
