iPhone Air, e-sim ile geldi: Sim kart dönemi bitiyor mu?

Google, ABD’de yalnızca eSIM destekli Pixel 10 serisini tanıtırken Apple da iPhone 17 serisini geniş ölçekte eSIM ile piyasaya sürüyor. Apple’ın ultra ince yeni modeli iPhone Air ise tüm dünyada yalnızca eSIM ile çalışan ilk cihaz oldu.

Akıllı telefon dünyasında fiziksel SIM kart dönemi kapanıyor. Google, yalnızca eSIM destekli Pixel 10 serisini ABD’de piyasaya sürerken, Apple da iPhone 17 serisini daha fazla bölgede sadece eSIM ile satışa sunmaya başladı.

ÇİN’DE TARİHİ DEĞİŞİM

Apple’ın yeni ultra ince modeli iPhone Air, tüm dünyada yalnızca eSIM desteği sunan ilk cihaz oldu. Bu adım, bugüne kadar eSIM’e direnen en büyük pazarlardan biri olan Çin’de de tarihi bir değişimi beraberinde getirdi.

BBC’nin haberine göre; CCS Insight analisti Kester Mann, Apple’ın duyurusunu “fiziksel SIM kartın sonunun başlangıcı” sözleriyle yorumladı. Tahminlere göre 2024 sonunda dünyada 1,3 milyar eSIM’li akıllı telefon kullanılıyordu. Bu rakamın 2030 yılına kadar 3,1 milyara çıkması öngörülüyor.

E-SIM NEDİR VE AVANTAJLARI NELER?

İlk SIM kart 1991’de Alman şirketi Giesecke+Devrient tarafından üretildi. 1996’da mini SIM, 2010’da iPhone 4 ile micro SIM, 2012’de ise nano SIM cep telefonlarına girdi. On yılı aşkın süredir standart olan Nano SIM’in Apple öncülüğünde yaşanacak bir dönüşümde eSIM’e geçişi kaçınılmaz.

eSIM’in öne çıkan bazı özellikleri ise şöyle:

* Tek cihazda birden fazla hat saklanabiliyor.

* Yurt dışında hızlı operatör değişimi yapılabiliyor.

* Yeni nesil iPhone’larda daha büyük batarya ve uzun kullanım süresi sunuyor.

* Çalınan telefonlarda SIM kart çıkarılamadığı için güvenlik artırılıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Apple’ın iPhone 17 Air modeli Türkiye’de de yalnızca eSIM desteğiyle satışa sunulacak.

Türkiye’de eSIM konusu geçtiğimiz aylarda BTK’nın yabancı eSIM sağlayıcılarına erişim engeli kararıyla gündeme gelmişti. 10 Temmuz’da alınan kararla Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi platformlara erişim kısıtlanmıştı.

BTK, bu şirketlerin Türkiye’de lisanssız faaliyet gösterdiğini belirtmiş ve güvenlik risklerine dikkat çekmişti. Karar, aynı dönemde yerli operatörlerin eSIM hizmetlerini teşvik etme hamlesi olarak da yorumlanmıştı.
