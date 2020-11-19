Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone batarya sorunu Apple'a pahalıya patladı /19 Kasım 2020 20:57

iPhone batarya sorunu Apple'a pahalıya patladı

Apple'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

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Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
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