iPhone’da reklam takibini sınırlama veya engelleme nasıl yapılır?

Kişiselleştirilmiş ve Konum Tabanlı Reklamları Kapatma





Kişiselleştirilmiş Reklamları Kapatma















Ayarlar uygulamasını açın, Gizlilik seçeneğine tıklatın, açılan sayfada bulunan Apple’ın Sunduğu Reklamlar‘a gidin.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar‘ı kapatın.

Ayarlar uygulamasını açın, Gizlilik seçeneğine tıklatın. Açılan sayfada bulunan Konum Servisleri‘ne gidin.

Konum Servisleri‘ni kapatmak için dokunun ya da listeden App Store‘u veya başka bir uygulamayı seçin. Konum Erişimine İzin Ver‘i Asla olarak ayarlayın.









Safari’yi daha korunaklı hâle getirme





Eğer iPhone’unuzda Safari internet tarayıcısını kullanıyorsanız, onu daha emniyetli hâle getirecek birtakım işlemleri uygulayabilirsiniz:









Ayarlar‘ı açın.

Safari‘yi seçin. Gizlilik ve Güvenlik başlığı altına ilerleyin.Siteler Arası Takibi Engelle seçeneğini açın. Bu sayede reklamverenler ve diğer üçüncü taraf içerik sağlayıcıları sizi bir siteden diğerine izleyemez.

Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini açın. Çeşitli web siteleri tarafından toplanan çerezler, o siteyi nasıl kullandığınız, ona hangi bilgileri koyduğunuz vb. hakkında pek çok bilgi içerebilir. Çerezleri engelleyerek bu verilerin toplanmasını engellersiniz.





Arka Planda Uygulama Yenile’yi kapatma

















Ayarlar’ı açın.

Genel’i seçin.

Arka Planda Uygulama Yenile’yi seçin.

Bu özelliği kullanan uygulamaları liste hâlinde göreceksiniz ve hepsinin karşısındaki düğmeler de açıktır. Sayfanın en tepesinde bulunan Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğini bulun ve tıklatın.

Bunu Wi-Fi ve Hücresel Veri için ve sadece Wi-Fi için etkinleştirmenize izin veren ayarları göreceksiniz. Ya da Kapalı’yı seçerek tamamen kapatabilirsiniz.

Eğer bir önceki sayfaya dönerseniz, farklı uygulamalar için var olan düğmelerin tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.