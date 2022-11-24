IPhone fabrikasında isyan çıktı

Çin'in Zhengzhou kentinde bulunan iPhone fabrikasında çalışan işçiler, katı koronavirüs önlemleri ve fabrika koşullarını protesto etmek için polisle çatıştı.







Gerçekgündem'de yer alan habere göre sosyal medyada yayılan görüntülerde yüzlerce işçinin koşulları protesto etmek için yürüyüş düzenlediği ve polisin sert müdahalesinin ardından çatışma yaşandığı görülüyor.





Üretici firma Foxconn'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, polis şiddetini engellemek için personel ve yerel hükümetle iş birliği yapılacağı belirtildi.





Açıklamada bazı işçilerin ödemelerini alamama şüphesi içinde oldukları ancak şirketin tüm yükümlülüklerini yerine getireceği ifade edildi.





Şirket ayrıca işe alınan yeni işçilerin Kovidli kişilerle aynı yatakhaneleri paylaşmaya zorlandığı iddialarını da yalanladı.





Geçtiğimiz ay, fabrikada artışa geçen Kovid vakalarının ardından bazı işçiler işi bırakarak eve dönmüş ve şirket cömert ek ödeme vaatleriyle yeni kişileri işe almıştı.







İşçilerin önemli bir bölümünün şirketin söz verdiği kontratları değiştirmesi nedeniyle gösteri düzenlediği bildirildi.





İşçiler ayırca Foxconn'un kendilerini karantinaya aldığını ancak yeterli gıdayı bile sağlamadığını belirtti.

