Samanyolu Haber /Gündem / iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı /24 Temmuz 2021 11:43

iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

iPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlarında "Test Alert Notification" (Evde Kal Türkiye) uyarısıyla karşılaştı.

SHABER3.COM

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirin ekran görüntüsünü paylaştı.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti. 

Acil durum uyarıları nedir?
iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükûmet ve kamu güvenliği uyarıları gönderilebiliyor. Apple, acil durum uyarılarının nasıl aktif hâle getirilebileceğini şöyle açıklıyor:

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1-Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
2-Ekranın en alt kısmına kaydırın.
3-Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.*"
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