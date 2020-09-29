Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone kullanıcılarına Xbox müjdesi /29 Eylül 2020 20:24

iPhone kullanıcılarına Xbox müjdesi

ABD'li teknoloji devi Apple, oyun geliştirme konusunda da önemli atılımlara imza atmış ve Apple Arcade özelliğini duyurmuştu.CHIP'in haberine göre iPhone kullanıcıları çok yakında Xbox oyunlarını telefonlarında oynayabilecekler.

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Microsoft şu anda Xbox oyun konsolundaki oyunları iPhone'a Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden aktarmaya imkan tanıyacak yeni bir Xbox uygulaması üzerinde çalışıyor.

Böylece iPhone sahibi Xbox kullanıcıları sahip oldukları oyunları iPhone'larından da oynayabilecekler. Bu arada aynı işlev Android tarafında halihazırda kullanılmakta.

Xbox'ın iPhone'a getireceği bu yeni özellik şu an da test aşamasında ve sona oldukça yakın. Kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulması beklenen yeni Xbox uygulaması ile kullanıcılar, sahip oldukları oyunları mobil platformda oynamanın yanında, tüm konsolu da kullanma özgürlüğü edinecekler.

Fakat bu özellik, Microsoft'un Project xCloud platformu ile karıştırılmamalı. Apple bu konuda hala geri adım atmış değil. Microsoft ve Apple tarafı hala bu konu üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor.
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