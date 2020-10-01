iPhone’lara iOS 14'le gelen yeni özellikler

Ekran düzeni hakkındaki ipuçları ile çok fazla uygulamayı aynı anda telefonunuza indiriyorsanız ekran düzeniniz toplu bir hale geliyor. Bu uygulamaları bulmak da bu düzen ile daha kolay bir hâle geliyor.







Diğer ipuçları da, artık WhatsApp’teki görüntülü görüşmeye veda edilecek bir özellik.Görüntülü konuşurken telefonda başka bir iş yapamazkeni artık FaceTime ile bu sorun da ortadan kalkıyor.





FaceTime, siz uygulamayı arka plana atsanız bir görüntünüzü karşı tarafa iletmeye devam ediyor. Arkaya dokunma özelliği ile telefonunuzun arkasına dokunarak da birçok işlemi hızlıca halledebilirken bu işlemleri seçme özelliği de kullanıcıya bırakılıyor.