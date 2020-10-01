Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone’lara iOS 14'le gelen yeni özellikler /01 Ekim 2020 20:48

iPhone’lara iOS 14'le gelen yeni özellikler

Apple, iPhone’lar için yakın zamanda iOS 14 güncellemesini yayımladı.Birçok kişi güncellemeyi yapsa da, yeni özelliklerin tamamına vakıf değil.Shift Delete'in incelemesine göre, ilk olarak ana ekran düzeninin nasıl olması gerektiği üzerinde duruluyor.

SHABER3.COM

Ekran düzeni hakkındaki ipuçları ile çok fazla uygulamayı aynı anda telefonunuza indiriyorsanız ekran düzeniniz toplu bir hale geliyor. Bu uygulamaları bulmak da bu düzen ile daha kolay bir hâle geliyor.

Diğer ipuçları da, artık WhatsApp’teki görüntülü görüşmeye veda edilecek bir özellik.Görüntülü konuşurken telefonda başka bir iş yapamazkeni artık FaceTime ile bu sorun da ortadan kalkıyor.

FaceTime, siz uygulamayı arka plana atsanız bir görüntünüzü karşı tarafa iletmeye devam ediyor. Arkaya dokunma özelliği ile telefonunuzun arkasına dokunarak da birçok işlemi hızlıca halledebilirken bu işlemleri seçme özelliği de kullanıcıya bırakılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone’lara iOS 14'le gelen yeni özellikler Sonraki Haber >>

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:18