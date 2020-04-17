iPhone SE'yi duyuran Apple, iki eski modelin fişini çekti









Apple, en ucuz iPhone olarak öne çıkan yeni cihaz için koronavirüs salgını nedeniyle katılımlı bir etkinlik planlamadı. Bunun yerine resmi sitesinden yaptığı bir duyuru ile iPhone SE 2020'yi tanıtan Apple, sessizce diğer operasyonunu gerçekleştirdi.





Etkinliğin düzenlendiği sırada iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple sitesinde yoktu.





Yeni iPhone SE'nin duyurulmasıyla birlikte Apple, klasikleşmiş bir şekilde en eski telefonunun satışını durdurdu. Çıkan haberlere göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın üretimi de Apple tarafından durdurulmuş durumda.





iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple tarafından yok edilse de, diğer birçok teknoloji mağazası elindeki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini satışta tutuyor. Zira bu mağazaların elinde halihazırda iPhone 8 stoğu mevcut. Mağazaların elindeki stokların bitmesiyle birlikte iPhone 8 serisi tamamen satıştan kalkacak. Böylece iPhone 8 Plus da 'Plus' takısını kullanan son iPhone olarak tarihe karışacak.