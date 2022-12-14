iPhone ve iPad’ler için Alternatif uygulama mağazalarına izin verildi

Apple’ın AB’deki iPhone ve iPad kullanıcılarına yeni bir haberi var. Şirket uzun süredir direnmiş olmasına rağmen alternatif uygulama mağazalarının kullanımı için hazırlıklara başladı.





Alternatif uygulama mağazalarına izin verilecek olması, Apple’ın hızla büyüyen hizmetler birimi için ciddi bir tehdit oluşturabilir; ancak yine de rakiplerinin işi oldukça zor. Çünkü öncelikle kullanıcıları, Apple’ın kendi mağazasını kullanmanın sağladığı güvenlik ve basitlikten vazgeçmeye ikna etmeleri gerekecek.





Yine de bu gelişmeyle beraber Microsoft, Meta, Amazon ve uygulama mağazaları olan diğer şirketlerin, Apple’ın planladığı değişiklik sonucunda satışlarında artış elde edebilecekleri düşünülüyor.



