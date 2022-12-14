Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone ve iPad’ler için Alternatif uygulama mağazalarına izin verildi /14 Aralık 2022 16:58

iPhone ve iPad’ler için Alternatif uygulama mağazalarına izin verildi

Apple, bir süredir savaştığı Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen yeni rekabet yasası gerekliliklerine önümüzdeki yılın sonlarında uymak için iPhone'larında ve iPad'lerinde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor.

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Apple’ın AB’deki iPhone ve iPad kullanıcılarına yeni bir haberi var. Şirket uzun süredir direnmiş olmasına rağmen alternatif uygulama mağazalarının kullanımı için hazırlıklara başladı.

Alternatif uygulama mağazalarına izin verilecek olması, Apple’ın hızla büyüyen hizmetler birimi için ciddi bir tehdit oluşturabilir; ancak yine de rakiplerinin işi oldukça zor. Çünkü öncelikle kullanıcıları, Apple’ın kendi mağazasını kullanmanın sağladığı güvenlik ve basitlikten vazgeçmeye ikna etmeleri gerekecek.

Yine de bu gelişmeyle beraber Microsoft, Meta, Amazon ve uygulama mağazaları olan diğer şirketlerin, Apple’ın planladığı değişiklik sonucunda satışlarında artış elde edebilecekleri düşünülüyor.

Planlanan değişiklik kapsamında Apple kullanıcıları ,uygulamaları artık App Store kullanmadan iPhone’larına ve iPad’lerine indirebilecekler. Ancak Apple, alternatif ödeme sistemlerine izin vermek gibi yasanın diğer hükümlerine uyup uymama konusunda henüz karar vermedi.

Apple’ın kendi ödeme sisteminin kullanılmaması, App Store satın alımlarında yüzde 30’a varan komisyon almaktan elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri tehdit edebilir.

Mobil analiz şirketi olan Sensor Tower’ın tahminlerine göre, geçen yıl App Store’da yaklaşık 10 milyar dolar değerinde işlem yapıldı.
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