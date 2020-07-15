iPhone ve iPad'lere yeni güncelleme geliyor

LOG'un haberine göre Apple’ın önemli değişiklikler ve yenilikler getiren iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 sürümleri herkes için indirmeye sundu. Peki yeni sürümler ile neler değişti?







Apple’ın resmi olarak yayımladığı sürüm kodlarında şunlar karşımıza çıkıyor:iOS 13.6, dijital araba anahtarı desteğini ekler ve Sağlık uygulamasında yeni bir Belirtiler kategorisi içerir. Bu sürüm, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.





Dijital araba anahtarları





– iPhone’unuzla uyumlu arabanızı çalıştırın, kilitleyin ve kilidini açın

– Dijital anahtarları kayıp bir aygıttan iCloud aracılığıyla güvenli bir şekilde silin

– Dijital anahtarları iMessage ile kolayca paylaşın

– Sürücüye özel profiller, paylaşılan anahtarları tam erişim vermek veya araba kullanımını sınırlandırmak amacıyla ayarlamanızı sağlar

– Güç Koruma, iPhone’un pili bittikten sonra beş saate kadar arabanızın kilidini açıp çalıştırmanızı sağlar





Sağlık





– Sağlık uygulamasında, Döngü İzleme’den ve EKG’den girilen belirtileri de içeren yeni bir Belirtiler kategorisi

– Ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya öksürük gibi yeni belirtiler girebilme ve bunları üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilme

Bu güncelleme, hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir.





– Wi-Fi kullanılırken güncellemelerin aygıtınıza otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğini seçmenizi sağlayan yeni bir ayar ekler

– Veriler iCloud Drive’dan eşzamanlanarak aktarılırken uygulamaların yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir

– Veri dolaşımının etkin olmasına rağmen eSIM’de etkisizleştirilmiş görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

– Saskatchewan’dan yapılan bazı telefon aramalarının ABD’den yapılıyormuş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

– Wi-Fi ile Arama aracılığıyla telefon görüşmesi yaparken sesin kesilmesine neden olan bir sorunu giderir

– Bazı iPhone 6S ve iPhone SE aygıtlarının Wi-Fi ile Arama özelliğini kullanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir

– Bazı üçüncü parti donanım klavyelerine bağlıyken yazılım klavyesinin beklenmedik şekilde görünmesine neden olan bir sorunu çözer

– Japonca donanım klavyelerinin yanlış bir şekilde ABD klavyesi gibi eşlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

– AssistiveTouch etkinken Denetim Merkezi’ne erişmeyle ilgili kararlılık sorunlarını giderir

– Sistem yöneticilerinin her zaman açık VPN bağlantıları tarafından iletilen veri trafiğinin dışında bırakılacak alanları belirtmelerini sağlayan bir yöntem sunar