iPhone'da güvenlik açığı bulundu ancak Apple düzeltmeyeceğini açıkladı

Programcı Tommy Mysk’ın blogunda yayınlanan haberde, telefonlarda bulunan mevcut kamera uygulamasının çalışma özelliğine dikkat çekiliyor. Kamera uygulaması ilk kez açıldığında konum bilgilerine erişim izni istiyor ve genelde kullanıcılar buna izin veriyor. Bunun üzerine kamera, tüm fotoğraflara GPS bilgilerini ekliyor ve bunun için her seferde izin istemeye gerek duymuyor.



Kullanıcı fotoğrafı kopyalayınca koordinatlar dahil fotoğrafla ilgili tüm bilgiler panoya yerleştiriliyor. Programcıların sözlerine göre, kötü amaçlı olanlar dahil tüm uygulamalar panodan bu bilgileri çıkarabiliyor.





Apple ise bu sorunu güvenlik açığı olarak görmediklerini ve kaldırmayı düşünmediklerini açıkladı.