iPhone'lara 'görülmemiş' güncelleme!

İKİ KAT ARTIŞ GÖRÜLECEK





Sektör uzmanları, yakında piyasaya sürülecek iPhone 16 telefonlarının, üst düzey modelleri olan Pro ve Pro Max versiyonlarının uyumlu güç adaptörleri kullanıldığında iki kat daha hızlı şarj olacağını öne sürüyor.iPhone 15 serisi 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor ancak gelecek modellerin aynı seviyeye ulaşması ise bundan çok daha kısa sürecek.Cumhuriyet'te yer alan habere göre tahmin, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max'te daha büyük pillere yer vereceğine dair söylentilere dayanıyor.Mevcut iPhone modelleri 27 watt'lık şarj hızını destekliyor ve bu da yüzde 100 şarja ulaşmanın iki saat sürmesi anlamına geliyor.Ancak Apple'ın yakında çıkması beklenen modelindeki üst seviye serisinin 40 watt kablolu şarj ve 20 watt kablosuz şarj sunma özelliğine sahip olacağı söyleniyor.Raporlarda, daha yüksek şarj hızının iPhone 15 serisine kıyasla neredeyse iki kat artış sağlayacağı belirtiliyor.iPhone hayranları heyecanlarını sosyal medyada paylaşırken, bazıları "sonunda" diyerek hızlı şarjı "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.Apple, sekizinci seriye kadar uzanan herhangi bir iPhone cihazını hızlı şarj etmek için kullanıcıların bir USB-C kablosu veya USB-C - Lightning kablosu ve 20 watt daha yüksek güç sağlayan bir adaptöre ihtiyaç duyduğunu söylüyor.Kullanıcılar, iPhone 15'in pilinin şarj olma hızının Pro modellerine göre yavaş olduğunu, eski adaptörlerin telefonun yavaş şarj olmasına neden olduğunu ve pilin yüzde sıfırdan yüzde 100'e çıkmasının beş saat sürdüğünü söylüyor.