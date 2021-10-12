Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'lar için iOS güncellemesi getirildi /12 Ekim 2021 19:23

iPhone'lar için iOS güncellemesi getirildi

iOS 15 işletim sistemi için ikinci güncelleme geldi. Apple dakikalar önce iOS 15.0.2 güncellemesini herkes için indirmeye açtı.

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iOS 15 üstüne gönderilen ilk güncelleme olan 500 MB büyüklüğündeki iOS 15.0.1 için Apple’ın sürüm kodları tam şöyleydi:

“Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri içerir.

-iPhone 13 modellerinde iPhone’un kilidini Apple Watch ile açmanın çalışmaması
-Ayarlar uygulamasının yanlış bir şekilde depolama alanının dolu olduğu uyarısını görüntülemesi”
iOS 15 üstüne gönderilen ikinci güncelleme olan yine 500 MB büyüklüğündeki iOS 15.0.2 için Apple’ın sürüm kodları ise şöyle:

Bu güncelleme iPhone’unuz için hata düzeltmelerini içerir:

-Mesajlar’dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi
-MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan’ın Bul’a bağlanamaması
-AirTag’in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi
-CarPlay’in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi
-iPhone 13 modelleri için Finder’ı veya iTunes’u kullanarak aygıtı geri yüklemenin veya güncellemenin başarısız olması”
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