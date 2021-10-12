iPhone'lar için iOS güncellemesi getirildi

iOS 15 üstüne gönderilen ilk güncelleme olan 500 MB büyüklüğündeki iOS 15.0.1 için Apple’ın sürüm kodları tam şöyleydi:







“Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri içerir.





-iPhone 13 modellerinde iPhone’un kilidini Apple Watch ile açmanın çalışmaması

-Ayarlar uygulamasının yanlış bir şekilde depolama alanının dolu olduğu uyarısını görüntülemesi”

iOS 15 üstüne gönderilen ikinci güncelleme olan yine 500 MB büyüklüğündeki iOS 15.0.2 için Apple’ın sürüm kodları ise şöyle:





Bu güncelleme iPhone’unuz için hata düzeltmelerini içerir:





-Mesajlar’dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi

-MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan’ın Bul’a bağlanamaması

-AirTag’in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi

-CarPlay’in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi

-iPhone 13 modelleri için Finder’ı veya iTunes’u kullanarak aygıtı geri yüklemenin veya güncellemenin başarısız olması”