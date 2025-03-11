iPhone'lar silbaştan: Bildiğiniz her şey değişiyor

Apple, 12 yıl sonra bilinen tüm her şeyi unutturacak adım atmaya hazırlanıyor. Apple, piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefliyor. Söz konusu güncelleme, iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü ve arayüzünde değişiklik olacak.





Vision Pro'nun yazılımına dayanan yenilemenin, simgeler, menüler, uygulamalar, pencereler ve sistem düğmelerinde bir stil güncellemesi içereceği ileri sürüldü.





Olası yazılım yenilemesi, iPhone üreticisinin cihazlarının çekiciliğini artırmak için yapay zeka özelliklerine sahip yeni iPad Air ve MacBook Air'ı piyasaya sürmesinden bir hafta sonra geldi.





Bloomberg'in haberine göre şirket, bu hamleyle beraber kullanıcıların cihazlarında gezinme ve kontrol etme biçimini basitleştirmeyi amaçlıyor.





Apple, haziranda düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni yazılımı tanıtmayı planlıyor.