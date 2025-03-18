iPhone'nin yeni modelinin tasarımı sızdırıldı: İşte Apple'ın yeni modeli

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisine dair yeni sızıntılar teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Daha önce Apple’a dair yaptığı doğru sızıntılarla bilinen Sonny Dickson, iPhone 17 ailesine ait olduğu iddia edilen tasarım örneklerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.





IPHONE 17 SERİSİNİN TASARIMI SIZDIRILDI

Sızdırılan görsellerde, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelin tasarımlarına dair önemli ipuçları yer alıyor. Bu modellerin hepsinin aynı düğmelere sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Capture Button ve ayarlanabilir eylem düğmesi bu seride de yer alacak. Ancak kamera tasarımları modelden modele değişiyor. Bazı versiyonlarda dikey yerleştirilmiş çift lensli kamera bulunurken, bazı modellerin üçlü kamera kurulumu ile geleceği görülüyor.









DAHA HAFİF DAHA İNCE

Sızıntılar, iPhone 17 serisinde yeni bir model olarak iPhone Air’in yer alabileceği iddiasını güçlendiriyor. Air modelinin, 0.2 inç'lik farkla serinin en ince ve en hafif modeli olacağı söyleniyor.





IPHONE 17 NE KADAR OLACAK?

Öte yandan TechRadar, iPhone 17 modellerinin şimdiye kadar ki en pahalı Apple telefonları olacağını öne sürüyor. Yeni nesil iPhone’ların fiyatlandırması konusunda resmi bir açıklama bulunmasa da, Mark Gurman’a göre, iPhone 17 Air, 899 dolarlık (32 bin 963 TL) başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Gelişmiş özellikler ve tasarım değişiklikleri göz önüne alındığında fiyatların artması bekleniyor.