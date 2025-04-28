Samanyolu Haber /Gündem / İptal edilebilir! Ehliyetler için 'son kullanım tarihi' uyarısı yapıldı /28 Nisan 2025 19:11

İptal edilebilir! Ehliyetler için 'son kullanım tarihi' uyarısı yapıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgeleri için önemli bir uyarıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2016 yılından önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihinden sonra geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, nüfus müdürlüklerinde oluşacak yoğunluktan etkilenmemek adına harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

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Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiği vurgulandı.

Başvuru sürecinde oluşabilecek yoğunluklara karşı vatandaşlara randevu almaları tavsiye edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2016 yılı öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihi 31 Temmuz 2025'tir. Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizde yaşanacak başvuru yoğunluğundan etkilenmemeniz adına Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

2025 YILI İÇİN EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için ödenecek ücretler de açıklandı. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla vatandaşların Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 TL Vakıf Hizmet Bedeli, yetkili banka hesaplarına ise 13 TL Değerli Kağıt Bedeli yatırmaları gerekiyor.

Başvuru işlemlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için, ödeme makbuzlarının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi gerektiği de hatırlatıldı.
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