İptal edileceği e-posta ile duyuruluyor

İnternetin yeni yaygınlaştığı dönemlerdeki en popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Explorer için son kullanım tarihinin 15 Haziran 2022 olarak belirlendiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Microsoft tarafından ilk olarak 2020 yılında iptal edileceği duyurulan Internet Explorer, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Kurumsal ortaklarına Internet Explorer uyarısında bulunan Microsoft, 15 Haziran tarihini hedef gösterdi. Microsoft tarafından ilk olarak 2020 yılında iptal edileceği duyurulan Internet Explorer, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Kurumsal ortaklarına Internet Explorer uyarısında bulunan Microsoft, 15 Haziran tarihini hedef gösterdi.

Microsoft’un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge’e bırakacak. Internet Explorer 11’den desteğini uzun süredir çeken Microsoft, şirketlere hatırlatma yaptı.Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer’ın 15 Haziran 2022’de kapatılacağnı hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor. Ancak bu iptal, Internet Explorer 11’in tamamen rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor.