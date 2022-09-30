İptal edilen KPSS'de ön inceleme tamamlandı

YÖK Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturmasının tamamlandığını söyledi.





Özvar iptal edilen sınavla ilgili yapılan inceleme için “Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda" açıklamasında bulundu” dedi.





31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları, sınavda çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından yayımlanan deneme sınavlarında da tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmişti.





6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmişti.