İptal kararına itiraz edileceği açıklandı

Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden Milyon Yapım, avukatların yasak kararına itiraz edeceği duyurdu: “Tüm zamanların en coşkulu festivalinde buluşacağımıza inanıyoruz.”Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı dün, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklamıştı.Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, şunlar denmişti: “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir.”Festivalin iptaline tepkiler çığ gibi büyürken, kaymakamlığın kararına itiraz edileceği açıklandı.