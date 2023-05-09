Samanyolu Haber /Gündem / IQ'su Einstein'dan daha yüksek! 11 yaşında mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor /09 Mayıs 2023 10:19

IQ'su Einstein'dan daha yüksek! 11 yaşında mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor

Mexico City'nin düşük gelirli mahallesi Tláhau'da büyüyen Adhara Pérez Sánchez, ilkokulu beş yaşında bitirdi, bir yıl sonra da ortaokul ve liseyi bitirdi. IQ'su Albert Einstein ve ilham kaynağı olan Stephen Hawking'den bile daha yüksek olan Sánchez, şu anda Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak genç kızlar arasında uzay araştırmalarının teşvik edilmesine yardımcı oluyor

SHABER3.COM

Einstein'dan daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı umuyor.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Mexico City'li Adhara Pérez Sánchez, düşük gelirli Tláhauc mahallesinde büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa maruz kaldı.

Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra üç yaşında gelişimsel engellilik teşhisi kondu. Ailesi Marie Claire Mexico'ya yaptığı açıklamada, Adhara'nın üç kez okul değiştirmesine neden olan ilgisiz öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının zorbalıklarına yıllarca katlandıktan sonra kendini izole etmeye başladığını söyledi.


Anne Nayeli Sánchez dergiye verdiği demeçte, "Öğretmenler çok empati kuramıyordu, bana 'keşke ödevini bitirse' diyorlardı. Kendini dışlamaya başladı, sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemiyordu, kendini garip ve farklı hissediyordu. Bir süre okula gidiyor ve daha sonra gidemiyordu, uyuyakalıyordu, artık bir şeyler yapmak istemiyordu. Çok depresyondaydı, insanlar empati kurmuyordu, onunla dalga geçiyorlardı" dedi.

Sánchez, kızının çoktan cebir öğrendiğini ve periyodik tabloyu ezberlediğini fark etti ama kızının sıkılmış olabileceğini düşünerek bunu görmezden geldi.

Kızının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye götürdü. Kısa süre sonra da üstün yetenekli çocuklar için bir okul olan Yeteneklere Dikkat Merkezi'ne (CEDAT) göndermesi tavsiye edildi. Burada IQ'sunun akıllara durgunluk veren ölçüde 162 olduğu doğrulandı. Bu, her ikisi de 160 IQ'ya sahip olan Albert Einstein ve ilham perisi Stephen Hawking'den daha yüksekti.



Marie Claire Mexico'ya konuşan doktoru, ona "Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösteriyordu. Böylece İngiliz fizikçiye ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu" dedi.

Goalcast'e göre ilkokulu beş yaşında bitirdi, bir yıl sonra da ortaokul ve liseyi bitirdi. Şu anda Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak genç kızlar arasında uzay araştırmalarının teşvik edilmesine yardımcı oluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IQ'su Einstein'dan daha yüksek! 11 yaşında mühendislik... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:47:00