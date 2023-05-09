IQ'su Einstein'dan daha yüksek! 11 yaşında mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor

Einstein'dan daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı umuyor.





İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Mexico City'li Adhara Pérez Sánchez, düşük gelirli Tláhauc mahallesinde büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa maruz kaldı.





Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra üç yaşında gelişimsel engellilik teşhisi kondu. Ailesi Marie Claire Mexico'ya yaptığı açıklamada, Adhara'nın üç kez okul değiştirmesine neden olan ilgisiz öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının zorbalıklarına yıllarca katlandıktan sonra kendini izole etmeye başladığını söyledi.









Anne Nayeli Sánchez dergiye verdiği demeçte, "Öğretmenler çok empati kuramıyordu, bana 'keşke ödevini bitirse' diyorlardı. Kendini dışlamaya başladı, sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemiyordu, kendini garip ve farklı hissediyordu. Bir süre okula gidiyor ve daha sonra gidemiyordu, uyuyakalıyordu, artık bir şeyler yapmak istemiyordu. Çok depresyondaydı, insanlar empati kurmuyordu, onunla dalga geçiyorlardı" dedi.





Sánchez, kızının çoktan cebir öğrendiğini ve periyodik tabloyu ezberlediğini fark etti ama kızının sıkılmış olabileceğini düşünerek bunu görmezden geldi.





Kızının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye götürdü. Kısa süre sonra da üstün yetenekli çocuklar için bir okul olan Yeteneklere Dikkat Merkezi'ne (CEDAT) göndermesi tavsiye edildi. Burada IQ'sunun akıllara durgunluk veren ölçüde 162 olduğu doğrulandı. Bu, her ikisi de 160 IQ'ya sahip olan Albert Einstein ve ilham perisi Stephen Hawking'den daha yüksekti.













Marie Claire Mexico'ya konuşan doktoru, ona "Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösteriyordu. Böylece İngiliz fizikçiye ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu" dedi.





Goalcast'e göre ilkokulu beş yaşında bitirdi, bir yıl sonra da ortaokul ve liseyi bitirdi. Şu anda Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak genç kızlar arasında uzay araştırmalarının teşvik edilmesine yardımcı oluyor.