Samanyolu Haber /Dünya / Irak, Arap Birliği'nden yardım istedi /13 Ağustos 2020 20:30

Irak, Arap Birliği'nden yardım istedi

Irak, iki komutanının öldüğü Türk SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'nin topraklarından çekilmesi için Arap ülkelerinden yardım istedi. Fransa'dan da Irak'a destek açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'nin Irak topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlara karşı Arap ülkelerinden yardım istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hüseyin'in Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşları ve Arap Birliği yetkilileriyle temasa geçtiği ve Ankara'ya karşı diplomatik destek istediği bildirildi.

Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Irak ordusu, Türkiye'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki komutanının öldüğünü duyurmuştu.

Açıklamada Irak Dışişleri Bakanı'nın, Arap ülkelerini "tehlikeli gelişmelerden kaçınmak ve Türkiye'yi Irak'a sızan birliklerini geri çekmeye zorlamak üzere ortak tutum sergilenmesi için yoğun çaba göstermeye çağırdığı" kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Türk SİHA saldırısını sert şekilde eleştiren bir açıklama yaparak "bu ciddi olayın tam olarak nasıl geliştiğine dair hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın "Irak'ın egemenliğine derinden bağlı olduğu" belirtilerek Fransa hükümetinin Irak'ın egemenliğine yönelik her tür ihlali kınadığı kaydedildi.

Irak, salı günü Türk SİHA'larıyla (silahlı insansız hava aracı) düzenlenen bir hava saldırısında Irak'ın kuzeyinde iki Iraklı sınır muhafaza komutanının öldüğünü duyurmuş, saldırı sırasında Iraklı komutanların PKK'lı yetkililerle görüşme halinde olduğu bildirilmişti.

Çarşamba günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili olarak üçüncü kez Irak Dışişleri'ne çağrılarak, "egemenlik ihlali" ve "açık saldırganlık" olarak nitelendirilen Türk operasyonlarını kınayan bir protesto notası verildi.

Çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu" vurgulanarak "Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine açıktır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz, sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

Türkiye Haziran ayı ortasında Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarını başlatmıştı.

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