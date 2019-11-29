Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Abdülmehdi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakanın istifasını Cumhurbaşkanı Berham Salih'e sunacağı belirtildi.







Perşembe günü başkent Bağdat, Necef ve Nasiriye'deki gösterilerde 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Adil Abdülmehdi, Nasiriye'de en az 27 göstericinin güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu yaşamlarını yitirmelerinin ardından, kente gönderdiği komutan Cemil Şumari'yi görevden almıştı. Abdülmehdi ayrıca Dikar ve Necef vilayetlerinde yaşananlarla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı vermişti. Ekim ayı başından bu yana yolsuzluğa son, işsizliğe çare ve kamu hizmetlerinin düzelmesi talepleriyle devam eden kitlesel gösterilerde şu ana kadar öldürülenlerin sayısı 400'e yaklaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir açıklama yaparak Irak'da kitlesel gösterilere katılanlara karşı gerçek mermi kullanımının sürdüğüne ilişkin haberlerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.

Irak'taki Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani protestolara yapılan saldırıyı kınayarak, hükümetin değişmesi çağrısı yapmıştı.Sistani Kerbela'dan yaptığı açıklamada, hükümetin iki aydır gelişmeleri kontrol altına alamadığını söyleyerek Irak Parlamentosu'ndan, Abdülmehdi hükümetine verdiği desteği çekmesini istedi.Adil Abdülmehdi açıklamasında bu çağrıya cevaben istifa kararı aldığını kaydetti.