Samanyolu Haber /Dünya / Irak Başbakanı Kadhimi'den ABD askerleriyle ilgili yeni çıkış /25 Temmuz 2021 21:55

Irak Başbakanı Kadhimi'den ABD askerleriyle ilgili yeni çıkış

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşecek olan Irak Başbakanı Mustafa al-Kadhimi'nin ülkesinde muharip Amerikan askerlerine ihtiyaç olmadığını belirttiği ifade edildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Irak Başbakanı Mustafa al-Kadhimi Pazartesi günü Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden’la görüşecek. Görüşme öncesi Irak Başbakanı ülkesinin Amerikan muharip askerlerine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Irak Başbakanı, IŞİD’le mücadele için artık Amerikan muharip askerlerine ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Mustafa al-Kadhimi, Irak’ın Amerika’dan eğitim ve askeri istihbarat desteği isteyeceğini belirtti.

Irak Başbakanı bu açıklamalarını Associated Press haber ajansına yaptı.

Mustafa al-Kadhimi Amerikan askerlerinin ne zaman çekilmesi gerektiğine dair ise bir tarih vermedi. Mustafa al-Kadhimi’ye göre Irak güvenlik güçleri Amerika liderliğindeki koalisyon askerleri olmadan artık ülkeyi savunabilecek güçte.

Irak Başbakanı herhangi bir çekilmenin Irak güçlerinin ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiği düşüncesinde ve bunun da Washington’daki müzakerelerde netleşeceğini belirtiyor.

Amerika ve Irak Nisan ayında Amerika’nın ülkedeki varlığının eğitim ve danışma görevine geçiş olması konusunda uzlaşmış ancak bunun için bir tarih belirlememişti.

Pazartesi günkü Beyaz Saray görüşmesinde iki ülkenin bir zaman dillimi üzerinde uzlaşması bekleniyor. Bu tarihin muhtemelen yıl sonu olabileceği konuşuluyor.

Irak’ta 2500 Amerikan askeri bulunuyor.

Eski Başkan Barack Obama, 2011 yılında Irak’taki bütün Amerikan askerlerini geri çekmiş ancak IŞİD tehdidi üzerine 2014 yılında bu ülkeye yine asker göndermişti.

Irak Başbakanı ülkesindeki Amerikan varlığının, Irak güçlerinin eğitimini destekleme ve etkinliklerini arttırma konusunda olmasını istediklerini belirtiyor.

Irak’ta militan grupların roket saldırıları aralıklarla devam diyor. Ülkedeki bir dizi hastane yangınında onlarca kişinin hayatını kaybetmesi de Mustafa al-Kadhimi’yi zor durumda bırakmış durumda.

Ülkedeki erken seçimlere de 3 aydan az bir süre kalması Washington ziyareti öncesi Irak Başbakanı üzerindeki baskıyı arttırıyor.
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