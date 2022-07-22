Samanyolu Haber /Gündem / Irak Başbakanı Kazimi'den orduya emir: Saldırılara karşı teyakkuzda olun /22 Temmuz 2022 09:28

Irak Başbakanı Kazimi'den orduya emir: Saldırılara karşı teyakkuzda olun

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ülkenin silahlı kuvvetlerine ülke topraklarına yönelik olası saldırılara karşı “Teyakkuzda olun” talimatı verdi.

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Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa Kazimi, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Irak Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Açıklamada silahlı kuvvetlerin rolüne vurgu yapan Kazimi’nin, ülke toprakları, sınırlar ve vatandaşların korunmasında kabinesinin işe başlamasından bu yana güvenlik sisteminin kurumlaşması yönündeki çabalara değindiği belirtildi.

Açıklamada Kazimi’nin, ülkenin silahlı kuvvetlerine ülke topraklarına yönelik olası saldırılara karşı “Teyakkuzda olun” talimatı verdiği kaydedildi.

Türkiye'ye sınırındaki Zaho’nun Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı. 
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