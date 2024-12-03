Irak Cumhurbaşkanı'nın sağ kolu Fatih'te kafasından bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in sekreteri Sabah Omar, 19 Kasım’da İstanbul’a gelerek Fatih’te bir otelde konakladı.





Omar, 21 Kasım akşamı caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, arkasından yaklaşarak Omar’la arbede yaşadı ve başından bıçakladı.





YEDİ İÇTİ HESAP ÖDEMEDİ İDDİASI

Omar, saldırganla mücadele ederken, başka bir kişi elinde şemsiye ile olay yerine gelerek saldırganı alıp uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Omar, şikayette bulunmak üzere polisi aradı.





Ekol TV'den Dilak Yaman Demir'in haberine göre; saldırganın, bir restoran çalışanı olduğu ve Omar’ın yemek yedikten sonra diplomatik kimliğini öne sürerek hesabı ödemeyi reddettiği iddia edildi.