Samanyolu Haber /Dünya / Irak Hükümeti'nin istifası kabul edildi /01 Aralık 2019 16:37

Irak Hükümeti'nin istifası kabul edildi

Irak çapında ekimden beri protestoların durulmaması ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımının 400'den fazla can kaybına, 15 binden fazla yaralanmaya neden olması sonrası, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin sunduğu istifa, meclis tarafından kabul edildi.

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Meclisten yapılan açıklamaya göre, 329 milletvekilinden  241'nin hazır bulunduğu oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı yeni başbakanı tayin edecek

Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini duyurdu.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek

Anayasanın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre veriyor. Başbakanın seçilmesi ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde kendisine yeni hükümetin kurulması görevi veriliyor. Daha sonra yeni kabine meclisin oylamasına sunuluyor.

Sistani'nin çağrısına uydu
ABD işgali sonrası Irak'ının 5. başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, ülke çapında ara ara duran sonra dalga büyüyen protesto gösterilerinde can kayıplarının inanılmaz boyutlara varması karşısında 29 Kasım'da istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Abdulmehdi'nin istifası öncesi Iraklı Şiilerin dini lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani meclise hükümeti değiştirmesi çağrısı yapmıştı.

Abdulmehdi, isitfa açıklamasında Sistani'nin çağrısına uyduğunu belirtmişti. 

Sistani, Irak'taki protestocuların baş talepleri arasında yer alan yolsuzlukla mücadele için yol haritası hazırlanması ve açıklanması çağrısı da yapmıştı.
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