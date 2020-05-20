Irak istihbaratından önemli iddia: Yakalandı

Irak İstihbarat Servisi, IŞİD'in kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu.







Irak istihbaratı, Ebubekir Bağdadi'nin varisi olarak örgütün liderliği için en muhtemel aday olarak görülen Abdulnasır Kardaş'ı yakaladıklarını duyurdu.





Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti. Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.





Sputnik'in Irak medyasında yer alan haberlerden aktardığına göre, konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bugün, Bağdadi'nin yerine geçmeye aday olan Abdulnasır Kirdaş isimli terörist tutuklandı. Tutuklama, elde edilen istihbarat üzerine gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.





Irak medyasında geniş yer bulan haber için henüz resmî bir kaynak açıklama yapmadı.





?Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.