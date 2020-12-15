Samanyolu Haber /Dünya / Irak kabinesine Türkmen bakan: Göreve başladı /15 Aralık 2020 23:36

Irak kabinesine Türkmen bakan: Göreve başladı

Irak'ta oluşturulan yeni kabinede Türkmen Hiyam Nimet Mahmut Köprülü'nün Devlet Bakanlığı görevine seçildiği belirtildi.

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Irak Meclisi, yayınladığı yazılı açıklamayla, Mecliste yapılan oylama sonucunda, Hiyam Nimet Mahmut Köprülü'nün Devlet Bakanlığına seçildiğini duyurdu. Türkmen asıllı siyasetçi, oylamanın ardından yemin ederek görevine başladı. 

SALİHİ: SİYASİ ENGELLEMELERE RAĞMEN...

Köprülü'nün bakanlığını, "Geç kalınmış bir Türkmen milli hakkı" olarak tanımlayan Irak Parlamentosu İnsan Hakları komisyonu üyesi ve ITC Genel Başkanı Erşat Salihi, cumhuriyet.com.tr'ye demecinde, "Siyasi engellemelere rağmen, bir Türkmen bakanın Irak bakanlar kurulunda temsil edilmesini memnuniyetle karşıladık. Bununla da yetinmeyeceğiz, önümüzde uzun bir yol var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlıklarda üst düzey mevkiler için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU

1961'de Kerkük'e bağlı Türkmen ilçesi Altunköprü'de doğan Köprülü, daha önce Irak Planlama Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Kendisinden önce devlet bakanlığına aday gösterilen, Türkmen Milletvekili Hasan Özmen'in 5 Ağustos'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine devlet bakanlığına adaylığı açıklandı.
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