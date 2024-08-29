Irak ordusu Türk İHA'sını düşürdü

Irak ordusu Kerkük üzerinde Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu. Gelişme iki ülke arasında son dönemde gerçekleştirilen yoğun ve üst düzeyli temasların ardından yaşandı.



DW Türkçe'nin haberine göre Kerkük'te görevli hava savunma birliklerinin komutan yardımcısı General Abdel Salam Ramadan "Irak hava sahasına giren bir Türk İHA'sı düşürüldü" dedi. Hava aracının Süleymaniye yönünden geldiği bilgisini verdi. İlk yapılan açıklamada "İzinsiz uçuş gerçekleştiren kimliği belirsiz hava aracı" ifadesi kullanılmıştı.



Irak medyası düşürülen hava aracının TUSAŞ üretimi Aksungur İHA'sı olduğunu, hava savunma sistemlerince ateşlenen dört uçaksavar füzeyle düşürüldüğünü iddia etti. Olay sonrası Erbil merkezli haber kuruluşu Rudaw'ın paylaştığı enkaz videolarında da aracın üzerinde Aksungur yazısı görülebiliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde Kürt militanlara karşı operasyonlar gerçekleştiyor. Türkiye hava sahası PKK tehdidi gerekçesiyle Nisan 2023'ten beri Süleymaniye bağlantılı uçuşlara kapalı.



Haber ajansı AFP'ye konuşan polis ve ordu yetkilileri düşen İHA enkazının kent merkezinde bir eve hasar verdiğini aktardı. Yakınlardaki inşaatta çalışan bir marangozun da İHA'nın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak enkaz parçası yüzünden yaralanıp yaralanmadığına dair detay paylaşılmadı.



Bağdat yönetini Ankara ile müzakerelerin ardından Mart ayında PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti.



Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in 15 Ağustos'taki Ankara ziyareti sırasında da iki ülke arasında "tarihi" olarak nitelenen ilk mutabakat zaptı imzalandı.



Taraflar askeri işbirliğinde uzlaştıklarını açıklarken Bakan Hüseyin, Türkiye'nin Musul'a 20 kilometre mesafedeki Başika kampının yönetimini Irak'a devredeceğini duyurmuştu.



Ankara'da yaptığı konuşmada Hüseyin, 2015'den beri TSK'nın kontrolündeki kampın bir eğitim üssüne dönüştürüleceğini, sorumluluğun ise Irak silahlı kuvvetlerine ait olacağını belirtti.



Yine aynı dönemde Ankara ve Bağdat arasında kısmi vize serbestisi anlaşmasına varılmış, 1 Eylül'den itibaren 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların Türkiye'ye vizesiz seyahatine izin verilmişti.