Samanyolu Haber /Dünya / Irak Ordusu'na verilen askeri eğitim durduruldu /04 Ocak 2020 10:37

Irak Ordusu'na verilen askeri eğitim durduruldu

ABD ve müttefiklerinin, Irak ordusuna verdiği askeri eğitimi İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın ardından askıya aldığı bildirildi.

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Alman ordusu, Reuters'a yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerinin, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 'yükselen tehdit' nedeniyle Irak güçlerine verdiği askeri eğitimi askıya aldığını bildirdi.

Alman Korgeneral Erich Pfeffer'in, Alman parlamentosunun savunma ve dış ilişkiler komitesine gönderdiği mektupta ABD'li general Pat White'ın Irak'ta konuşlu güçlerin koruma seviyelerini arttırma yönünde karar alındığını aktardığını kaydettiği belirtildi.

Preffer'in, 3 Ocak tarihli mektupta "Irak'ın güvenlik ve silahlı kuvvetleri için eğitim geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verdiği bilgisi verildi.

Alman generalin, mektupta "Talimat, Irak'ta İçsel Çözüm Operasyonu'nda yer alan tüm ortak ülkeler için geçerlidir" diye kaydettiği ifade edildi.

Almanya, daha önce İçsel Çözüm Operasyonu kapsamında Irak'a yaklaşık 120 asker göndermişti.
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