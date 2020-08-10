Irak parlamentosunda ürküten koronavirüs tablosu

Irak Parlamentosu milletvekillerinden Bedir el-Ziyadi, 53 milletvekiline yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu söylerken, 3'ünün durumunun ağır olduğu aktardı. el-Ziyadi, parlamentonun Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki diğer parlamentolar gibi aktif olmadığını kaydetti.





Parlamentonun eylül ayının sonuna kadar 3 aylık tatilde olduğunu ifade eden el-Ziyadi, "Parlamentoda olağanüstü oturum yapma yetkisi başkanlığa ait. Çağrı olursa milletvekilleri oturuma katılmaya hazır" dedi.





Komisyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran el-Ziyadi, "Oylamayı ve tartışmayı bekleyen önemli yasalar var. Oturum için hazırız" ifadelerini kullandı.





Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Geyda Kembeş, yeni tip Koronavirüs nedeniyle geçen ay hayatını kaybetmişti.





Irak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 392'ye çıktı.





Toplam vaka sayısının 150 bin 115'e çıktığı Irak'ta, 107 bin 755 hasta da iyileşti.