Irak-Suriye sınırı sekiz yıl sonra açıldı

Sekiz yıldır kapalı olan Irak-Suriye sınırı seyahate ve ticari geçişlere açıldı. El Kaim sınır kapısının açılması, İran'ın Lübnan'a uzanan nüfuz alanı için de kritik önem taşıyor.







Irak ile Suriye arasındaki El Kaim sınır kapısı sekiz yıl sonra açıldı. Suriye’deki iç savaş sırasında bir dönem IŞİD’in kontrolüne giren kapının insan geçişine ve ticaretine açılması, Bağdat ile Suriye’deki Beşar Esad yönetimi arasındaki ilişkilerin ‘normalleşme’ sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Sınırın açılması İran için de kazanç niteliğinde.







Iraklı yetkililerin açıklamasına göre sınır kapısı, seyahat ve ticari geçişler için açıldı. El Kaim, İran’ın Tahran’dan Beyrut’a uzanan nüfuz alanı için kritik önem taşıyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, sınırın açılmasını “Irak ve Suriye halkının terörist gruplara karşı bir zaferi” olarak değerlendirdi. Bir sınır yetkilisiyse, sınırın açılmasının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandıracağını ifade etti.





El Kaim, Irak’ın başkenti Bağdat’a 300 kilometre uzaklıkla. Bölge, 2017 yılında IŞİD’den temizlenmişti.