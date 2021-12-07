Irak’ta bombalı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde, bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.







Basra’daki Al-Jumhouri hastanesinin yakınlarında meydana gelen kanlı olaydan IŞİD sorumlu tutuldu. Basra Valisi Asaad Al-Eidani gazetecilere verdiği demeçte, “Patlama IŞİD’in parmak izlerini taşıyor” dedi.





OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLADI





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polislerin, patlama sonrasında hasar gören araçlardan parçalanmış cesetleri çıkardığı ve sokakların cam kırıkları ile dolu olduğu görüldü.







Reuters haber ajansına konuşan Irak Polisi, “Patlamanın türünü ve niteliğini öğrenmek için olay yerinde inceleme başlatıldığını” söyledi. Öte yandan ülkenin petrolünün büyük bir bölümünün üretildiği Basra’da bombalı saldırıların nadir olarak düzenlendiği belirtildi.