Samanyolu Haber /Gündem / Irak’ta bombalı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti /07 Aralık 2021 17:41

Irak’ta bombalı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Patlayıcı düzeneklerle dolu bir motosikletin infilak etmesi sonucu cam kırıkları ile dolan sokaklardan çok sayıda insanın cesedi de toplandı.

SHABER3.COM

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde, bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Basra’daki Al-Jumhouri hastanesinin yakınlarında meydana gelen kanlı olaydan IŞİD sorumlu tutuldu. Basra Valisi Asaad Al-Eidani gazetecilere verdiği demeçte, “Patlama IŞİD’in parmak izlerini taşıyor” dedi.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polislerin, patlama sonrasında hasar gören araçlardan parçalanmış cesetleri çıkardığı ve sokakların cam kırıkları ile dolu olduğu görüldü.

Reuters haber ajansına konuşan Irak Polisi, “Patlamanın türünü ve niteliğini öğrenmek için olay yerinde inceleme başlatıldığını” söyledi. Öte yandan ülkenin petrolünün büyük bir bölümünün üretildiği Basra’da bombalı saldırıların nadir olarak düzenlendiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak’ta bombalı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:27