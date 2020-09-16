Samanyolu Haber /Dünya / Irak’ta corona vaka sayısı 300 bini aştı! /16 Eylül 2020 19:11

Irak’ta corona vaka sayısı 300 bini aştı!

Irak'ta corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 357 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 303 bin 59'a yükseldi.

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Irak’ta corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 357 vaka kaydedildiği, toplam vaka sayısının 303 bin 59'a yükseldiği bildirildi.

Son 24 saat içinde 82 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 8 bin 248'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede toplam 237 bin 241 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI BAĞDAT’TA

Açıklamada en yüksek vakası sayısının başkent Bağdat’ta, en düşük vaka sayısının ise Anbar ilinde kaydedildiği belirtildi. Bakanlık önümüzdeki 2 ay içinde vaka sayısının büyük ölçüde artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

Bağdat'taki El-Rasafa İl Müdürü Abdülgani el-Saadi yaptığı açıklamada son aylarda vaka sayısının artmasının nedenini vatandaşların sağlık kurallarına uymaması ve test sayısının artmasına bağladı.

Virüsten iyileşenlerin sayısının yüksek olduğunu vurgulayan el-Saadi, sonbaharın gelmesi ile birlikte vaka sayısının artış yaşanabileceğine dikkat çekti.
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