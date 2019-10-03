Samanyolu Haber /Dünya / Irak’ta sokaklar karıştı: Ülkede internet erişimine engel /03 Ekim 2019 09:08

Irak’ta sokaklar karıştı: Ülkede internet erişimine engel

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Irak'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.

Bağdat'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kenti Hüsyeniye Eğitim Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 gösterici ve 1 polisin hayatını kaybettiği gösterilerde 97 gösterici ve 15 polis olmak üzere 112 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların ameliyata alındığı belirtildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan hükümet karşıtı protestolar, Basra, Kerkük ve Dikar´da da sıçradı. Güvenlik güçlerinin kontrolü kaybettiği yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke çok sayıda bölgede internet erişiminin engellendiği belirtiliyor. Ayrıca Türk Dışişleri’nden de Irak’a seyahat uyarısı geldi.



Irak´ta eylemciler, yolsuzluklar sebebiyle ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı´na göre 1, yerel medyaya göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin yaralandığı protestolar, başkent Bağdat´tan, Kerkük, Dikar ve Basra´ya da yayıldı.


Ölüm ve yaralanmaların ardından Dikar´da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Bağdat ve diğer bölgelerde internet erişiminin kesildiği belirtiliyor. Yerel medya, Irak Savunma Bakanlığı´nın kamu kurumlarını ve diplomatik temsilcilikleri korumak adına acil durum ilan ettiğini duyurdu.

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