Irak: Türkiye’nin operasyonlara son vermesi için BM’ye başvurabiliriz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak topraklarındaki askeri operasyonlara son verilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Arap Birliği’ne başvurabileceklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Sahhaf, “Irak, bu sorunun görüşülmesi için BMGK’yı acil toplanmaya çağırabilir, Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara başvurabiliriz” dedi.

Türkiye’ye ekonomi dahil diğer etki araçlarına da sahip olduklarını dile getiren sözcü, “Irak’ta onlarca Türk ekonomik ve yatırım şirketi bulunuyor, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 16 milyar doları geçiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan adlı askeri operasyonları gerilim yaratmaya devam ediyor.





Iraklı yetkililer, Türkiye’nin operasyonlara son vermemesi durumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Arap Birliği’ne gideceklerini belirtti.









Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Sputnik’e açıklamasında, “Irak, bu sorunun görüşülmesi için BMGK’yı acil toplanmaya çağırabilir, Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara başvurabiliriz” dedi.





‘EKONOMİK ETKİ ARAÇLARINA SAHİBİZ’





Türkiye’ye ekonomik dahil diğer etki araçlarına da sahip olduklarını dile getiren sözcü, “Irak’ta onlarca Türk ekonomik ve yatırım şirketi bulunuyor, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 16 milyar doları geçiyor” ifadesini kullandı.





Halihazırda Irak’ın sorunu diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya çalıştığını kaydeden Sahhaf, “Tüm bu etki araçları, Irak hükümetinin elindeki kozlar, ama biz bölgenin güvenliğine olumsuz yansıyan bu sorunun aşılması için olası ortak yol olarak halen politik diyalog ve iyi komşuluk ilkelerini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.





Iraklı diplomat, Türkiye’nin Irak yönetimiyle koordine etmeden gerçekleştirdiği askeri operasyonların aynı zamanda ‘terörle mücadele çabalarını bozduğunu’ ve ‘sınır bölgede gerilimi tırmandırdığını’ da sözlerine ekledi.





DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ: MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamalarına tepki gösterdi.





Sözcü Aksoy, “Türkiye’nin sınırlarına güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde tedbirler almaya kararlı olduğunu” ifade etti.





Aksoy, şöyle konuştu:





“Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Irak’ta melce bulduğu yerlere karşı yürüttüğümüz Pençe harekatları hakkında Irak makamlarınca yapılan açıklamalara gerekli cevapları zamanında vermiştik. Bu konuda Irak makamlarından yeni ve mesnetsiz bazı açıklamalar gelmektedir. Bu vesileyle Irak makamlarına, uluslararası hukuk ve Irak Anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını PKK terör örgütüne kullandırtmamalarını beklediğimizi, Irak’ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. Bu beklentiler karşılanmadığı müddetçe, Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır.”