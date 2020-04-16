Irak, Türkiye'ye nota verdi: Sebebi ise...

Irak, Türkiye'ye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle nota verdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini çağırarak Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle nota verdi.





Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada "Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, Türk tarafının Irak topraklarında yaptığı, can kaybına ve maddi hasara yol açan ihlal nedeniyle Türk elçinin çağrılması ve bu konuda nota verilmesi yönünde talimat verdi" dedi.