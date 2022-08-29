Samanyolu Haber /Dünya / Irak yine karıştı: Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı /29 Ağustos 2022 16:46

Irak yine karıştı: Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı

Irak'ta siyasi gerilim tırmanırken Şii lider Sadr'ın destekçileri başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki hükümet binalarını bastı.

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

Şii lider Sadr yanlısı grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Öte yandan Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat’taki Hükümet Sarayı’na girdi.

Sözcü'nün haberine göre Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “siyasetten çekildiğini” duyurmuştu. Sadr, “Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” ifadesini kullanmıştı.

BAĞDAT’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Daha sonra Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge’de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı. Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat’ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdat’ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞLARDI
Mukteda es-Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos’ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı. 
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