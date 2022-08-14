Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden 'Sadr' açıklaması

Irak Yüksek Yargı Konseyi, geçen yıl düzenlenen genel seçimleri kazanan Şii lider Mukteda es-Sadr’ın yönetimi kurma krizinin ardından yargının devreye girmesi talebine yanıt verdi. Konseyden yapılan açıklamada, “Mevcut rejimin olumsuz yanlarını Sadr gibi biz de tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak Meclisi feshetme yetkimiz bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.Siyasi taraflara da çağrı yapılan açıklamada, yargının siyasete alet edilmemesi istendi. Açıklamada, "Her tarafa eşit mesafede duruyoruz" ifadesine yer verildi.